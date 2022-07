Diocesi: Latina, il 25 luglio ricorrono i 70 anni da quando papa Pio XII ha proclamato Santa Maria Goretti patrona della città e dell’Agro pontino: Domenica una messa presieduta da mons. Crociata

Un anniversario importante per la comunità di Latina. Il prossimo 25 luglio ricorrono i 70 anni da quando papa Pio XII ha proclamato Santa Maria Goretti patrona della città e dell’Agro Pontino. La Lettera Apostolica del Papa portava appunto la data del 25 luglio 1952, solo due anni dopo la canonizzazione della piccola Marietta, e fu notificata alle autorità civili del Comune di Latina e alle autorità ecclesiastiche di Velletri, poiché a quel tempo Latina era sotto la giurisdizione della diocesi suburbicaria di Velletri. Per il Papa “Santa Maria Goretti, vergine e martire” è la “celeste patrona” della città di Latina “insieme a San Marco Evangelista”, ma allo stesso tempo “è patrona presso Dio di tutto l’Agro Pontino”, cioè quella zona che passando per il Capoluogo va da Cisterna di Latina fino a una parte di Terracina.

Per l’occasione, domenica 24 luglio, alle ore 18.30, il vescovo Mariano Crociata presiederà una messa nella parrocchia di Santa Maria Goretti a Latina, concelebrando con il parroco don Anselmo Mazzer. L’evento è interessante per la lettura del contesto territoriale che viene fatta a premessa della concessione del patronato, come si evince dalla lettura del documento pontificio redatto rigorosamente in latino, la lingua ufficiale della Santa Sede.