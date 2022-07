Diocesi: Genova, dalla Comunità di Sant’Egidio diverse iniziative “contro la solitudine e il caldo

“Nessuno resti solo” è lo spirito con cui i volontari genovesi della comunità di Sant’Egidio si sono impegnati per celebrare la Giornata Mondiale dei nonni e degli anziani, voluta da Papa Francesco e prevista per domani 24 luglio. Per questo motivo sono state varate diverse iniziative “contro la solitudine e il caldo” ed è stata organizzata una Santa Messa che verrà celebrata oggi pomeriggio, alle ore 18, presso la basilica della Santissima Annunziata del Vastato. La funzione religiosa, si legge in una nota stampa diffusa per l’occasione “si inserisce in un periodo di grande intensificazione degli interventi di prossimità per gli anziani nella nostra città, al fine di prevenire le conseguenze della solitudine e del caldo”. “In preparazione della Giornata – spiegano i volontari di Sant’Egidio – sono state effettuate migliaia di telefonate, visite domiciliari ed interventi – consegne di spesa a domicilio, accompagnamento per disbrigo pratiche o visite mediche – ad anziani in condizione di isolamento sociale e di abbandono”. In una città come Genova, che ha il triste primato di essere tra le città più anziane d’Europa, l’attenzione dei membri della comunità genovese verso pensionati e anziani è continua lungo tutto l’arco dell’anno. Molto spesso si tratta infatti di persone sole che hanno bisogno di aiuto materiale e di vicinanza umana. In questo periodo di caldo e di allerte meteo per le alte temperature, in particolare, “sono state realizzate anche campagne di informazione e di prevenzione coinvolgendo la rete di prossimità creata negli anni dal Programma “W gli anziani” di Sant’Egidio: portieri, farmacisti, volontari, assistenti familiari, vicini di casa. Sono stati mobilitati anche commercianti e ristoratori per la consegna di pasti gratuiti a domicilio”.