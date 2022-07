Arte e fede: Santuario san Francesco da Paola, dal 25 luglio la mostra “L’anima della materia: il volto degli Apostoli tra testimonianza e destino”

Si inaugura lunedì 25 luglio (fino al 30 ottobre), presso la sala esposizioni della Basilica Santuario regionale di San Francesco da Paola, la mostra “L’anima della materia: il volto degli Apostoli tra testimonianza e destino”, esposizione multisensoriale di pittura e scultura, di Antonio Amodio. Si tratta di dodici dipinti e dodici sculture in legno di cedro raffiguranti i volti degli Apostoli, negli ultimi giorni di vita di Gesù. “La pittura materica di Amodio – si legge in una nota degli organizzatori – realizzata con la tecnica della tempera grassa, qui si è espande nella piena tridimensionalità – corporea, tattile, olfattiva – della scultura lignea. Le sculture, fruibili tattilmente, suggellano l’incontro tra arte e sostenibilità ambientale perché sono realizzate col legno degli alberi caduti per una forte tempesta a Verona, il 23 agosto 2020. Per ogni dipinto è presente un QR Code con un testo del biblista mons. Martino Signoretto, Vicario alla cultura della Diocesi di Verona, interpretato dall’attore Alessio Tessitore. Le opere parlanti assumono un significato di resilienza, particolarmente forte durante l’emergenza sanitaria che stiamo vivendo. Multisensoriale, multimediale e inclusiva per far dialogare arte e spiritualità, la mostra, ideata dalla direttrice Paola Tessitore e curata dallo storico dell’arte Davide Adami, è promossa dalla “Fondazione Verona Minor Hierusalem” e organizzata dalla Ester Francesca Aloise direttrice artistica della “Fondazione San Francesco di Paola Onlus”. Per prenotazioni 0982-583091 oppure fondazione@santuariopaola.it