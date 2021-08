Toponomastica: Ugei, “scellerata decisione” del Comune di Alessandria su intitolazione di una via ad Almirante

L’Unione giovani ebrei d’Italia si dice “sgomenta” dinanzi alla “scellerata decisione” della Commissione Toponomastica di Alessandria di autorizzare la Giunta comunale a intitolare una via a Giorgio Almirante.

La richiesta è quella di cambiare la decisione dello scorso 29 luglio. “La presenza ebraica in Alessandria risale addirittura al 1490 e da allora ha contribuito ininterrottamente allo sviluppo del tessuto sociale ed economico cittadino. La discriminazione razziale applicata dal regime fascista, quella stessa apprezzata dallo stesso Giorgio Almirante, fu la responsabile della deportazione di venticinque alessandrini, che per secoli avevano contribuito a rendere lustro alla propria città, e che vennero assassinati nei campi di sterminio”. L’Ugei definisce “assurdo e raccapricciante” che l’amministrazione di una città insignita della Medaglia d’Oro al valore militare per i meriti avuti nella Resistenza al Nazifascismo possa concedere tali onori e riconoscimenti. Infine, l’appello con la richiesta di “rettificare l’errore commesso, senza mezzi termini e senza indugi”.