Diocesi: Siracusa, esposizione straordinaria del simulacro di santa Lucia

Apertura della nicchia che custodisce il simulacro di santa Lucia nella cattedrale di Siracusa domani, domenica 8, dalle 7.30, sino al termine della messa delle 19. Una scelta della Deputazione della Cappella di Santa Lucia che ha già visto un’esposizione straordinaria a luglio nel segno della tradizione: nei mesi estivi il simulacro di Santa Lucia viene esposto per consentire ai fedeli, soprattutto a coloro che ritornano a Siracusa, di rivolgere un saluto ed una preghiera alla patrona.

Le messe saranno celebrate alle 8, alle 11.30, alle 19. La Deputazione, guidata dal presidente Pucci Piccione, ha disposto una serie di linee guida e un piano di evacuazione nel rispetto delle normative Covid-19. L’apertura e la chiusura della nicchia avverrà a porte aperte e con l’obbligo della mascherina. La visita al Simulacro sarà effettuata attraverso un percorso obbligato secondo le disposizioni anticovid. All’ingresso ed all’uscita ci sarà materiale igienizzante e i fedeli dovranno indossare la mascherina all’interno della cattedrale. Saranno presenti i volontari per verificare l’osservanza delle disposizioni.

La Deputazione ha deciso che l’esposizione straordinaria si ripeterà domenica 12 settembre. L’apertura della nicchia sarà visibile in streaming sulla pagina Facebook della Deputazione.