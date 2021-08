Eparchia di Lungro: il 31 agosto l’Assemblea diocesana sulla famiglia

“Nella tradizione bizantina della Chiesa Una, alla quale noi apparteniamo, gli sposi vengono incoronati proprio per significare la grande dignità del loro ministero, in quanto è nella vita quotidiana della famiglia, vissuta nell’ascolto e nella pratica del vangelo di Gesù, che si trasmette in profondità la fede cristiana”. Lo scrive mons. Donato Oliverio, vescovo di Lungro, nel presentare la XXXIV Assemblea diocesana, che si terrà in Cattedrale il 31 agosto sul tema “La famiglia. Riuniti nel nome di Gesù Cristo. Prima comunità di battezzati. Chiesa domestica”. All’incontro, dopo il saluto di mons. Oliverio, interverranno don Francesco Pesce, presidente del Centro della famiglia della diocesi di Trento, e padre Luca De Santis, direttore dell’Istituto di teologia ecumenico-patristica di Bari. “L’importanza della famiglia – scrive mons. Oliverio – è straordinaria in ogni tempo e in ogni luogo e, direi, particolarmente ai nostri giorni, nei quali è assolutamente necessario ricostruire la rete delle relazioni”.