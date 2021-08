A Sua immagine: oggi puntata sulle orme dei santi a Milano. Domani il ricordo di san Domenico da Guzman

Lo splendido Duomo, l’incompiuta Pietà Rondanini, ultima opera di Michelangelo, il Cenacolo, capolavoro di Leonardo da Vinci, San Maurizio al Monastero, la “Cappella Sistina” meneghina, la Vigna di Leonardo. Sono alcuni dei luoghi che Lorena Bianchetti aiuterà a scoprire nel viaggio di A Sua immagine, oggi alle 15.45, su Rai Uno, alla ricerca dell’arte, della cultura e dei santi di Milano: Carlo, Ambrogio, Gervasio e Protaso. Da Novellara ad Assisi, passando per Mantova, Ferrara, Ravenna, Riccione, Urbino, nuovo ciclo delle Ragioni della Speranza con don Giordano Goccini che con alcuni giovani, tra salite, discese e sudore, condivideranno riflessioni, domande, paure, gioie e racconteranno sei parole chiave dalle quali ricominciare per comprendere La Parola, “per guardare insieme il tempo che viviamo, per cambiare noi stessi”. Condivisione e Spezzare il pane sono i temi al centro della puntata di oggi, che si svilupperà intorno a due luoghi principali: la Basilica di Sant’Andrea, che custodisce la reliquia del preziosissimo sangue, e il carcere di Mantova, dove alcuni detenuti ogni giorno producono pane per la città, grazie al progetto “Sapori di libertà”.

Domani, dalle 10.30, la puntata sarà dedicata all’800° anniversario della morte, a Bologna, di Domenico di Guzman. In studio, con Lorena Bianchetti, il postulatore generale dei Frati predicatori, padre Gianni Festa, e lo storico Massimo Carlo Giannini dell’Università di Teramo. Nel corso della puntata, saranno ripercorse le tappe salienti della sua vita, fin dal paesino della Spagna settentrionale che gli diede i natali, in una agiata famiglia. Attenzione poi dedicata al suo peregrinare attraverso l’Europa, alle sue intuizioni caritative e nel campo della predicazione, e naturalmente anche sulla spiritualità dell’ordine da lui fondato nel 1217. Poi focus sui grandi domenicani di ieri e di oggi. Sarà presentata poi la Basilica di Santa Sabina, a Roma, che ospitò Domenico durante il suo soggiorno romano, la Basilica bolognese che porta il suo nome e ne conserva le spoglie per approfondirne la figura con il card. Matteo Maria Zuppi. Nel convento di Pratovecchio con la suora benedettina Mirella Soro sarà indicata anche l’incarnazione femminile del carisma. Alle 10.55, la linea passerà alla Messa, sempre in diretta su Rai Uno: la celebrazione eucaristica verrà trasmessa. dal Santuario Santissimo Crocifisso della Pietà in Galatone (Lecce). Alle 12, l’Angelus recitato da Papa Francesco da Piazza San Pietro.