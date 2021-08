Colombia: maratona televisiva di 27 ore promossa dall’arcidiocesi di Bogotá per raccogliere fondi per aiutare 3 milioni di persone

Si conclude oggi a Bogotá la maratona di solidarietà “Perché la fede è azione!”, un’iniziativa dell’arcidiocesi avviata con l’obiettivo di raccogliere fondi per continuare a sostenere l’attività sociale, pastorale ed educativa, attraverso le iniziative della Chiesa locale, che raggiungono in tutto 3 milioni di persone. Mons. Luis José Rueda Aparicio, arcivescovo di Bogotá e presidente della Conferenza episcopale della Colombia, all’inizio di questa iniziativa, che durerà fino alla mezzanotte di oggi, con 27 ore di diretta televisiva attraverso il canale cattolico Teleamiga, oltre che attraverso i profili social dell’arcidiocesi, ha ringraziato tutti coloro che prendono parte all’evento: “Grazie per aver partecipato a questa maratona. Possiate voi e tutti noi condividere i nostri beni materiali, la fede e la preghiera (…) È arrivato il momento della maratona, vincerete la medaglia d’oro con fraternità, con gioia per aver partecipato. L’Arcidiocesi vi ringrazia in anticipo. Quando si condivide si vince tutti”. I promotori hanno spiegato che la maratona ha l’obiettivo di muovere i cuori dei colombiani per raccogliere fondi e continuare così a sostenere le molte iniziative, che hanno un bacino di 3 milioni di persone e sono dirette, in particolare, a 24.000 famiglie, 27.000 migranti e sfollati, 2.500 donne, 26.000 bambini e adolescenti, 77.000 giovani e adulti. Si spera di raccogliere la somma di 1.000 milioni di pesos.