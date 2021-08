Comunità Papa Giovanni XXIII: al via l’iniziativa “Uno/Pari” per sostenere gli ospiti delle strutture di accoglienza

“Uno/Pari” è il nome del progetto pensato per sostenere le persone ospiti nelle realtà di accoglienza della Comunità Papa Giovanni XXIII, promossa dall’abruzzese Ursini. “Un’iniziativa che trasforma il concetto di pareggio in una via per rinforzare quella catena della solidarietà che per molti può fare la differenza e che può dare uno slancio in più per guardare avanti dopo il periodo difficile della pandemia”, spiega una nota. L’idea è la seguente: per ogni prodotto venduto sulla propria piattaforma di e-commerce, Ursini ha deciso di donarne uno alla Comunità, che su tutto il territorio italiano assicura accoglienza e supporto a oltre 5mila persone in difficoltà attraverso case di accoglienza per i senza dimora, mense di strada, case famiglia. Così, acquistando ad esempio una bottiglia di olio extravergine, o un barattolo di salsa di pomodoro, si farà in modo che lo stesso prodotto arrivi sulla tavola di una persona che altrimenti non riuscirebbe a mangiare. “Un piccolo gesto che innesca un percorso virtuoso e cruciale, nel segno di quello spirito di vicinanza agli ultimi e ai più poveri che la Comunità porta avanti sin dalla sua fondazione a opera di don Oreste Benzi nel 1968”. Le prime consegne di prodotti sono già state effettuate ad alcune realtà di accoglienza per senza dimora e in grave povertà; ne seguiranno altre nelle mense di strada della principali italiane.