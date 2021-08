Germania: cattedrale di Passau, l’organo monumentale sul web. Un sito per conoscerlo e seguirne i restauri

(Foto https://www.bistum-passau.de/dom-kultur/dom-st-stephan-passau/die-orgel-im-dom-st-stephan)

È online l’originale sito dedicato a uno dei più importanti e amati organi della Germania: quello della cattedrale di Santo Stefano di Passau, la “Regina degli strumenti”, uno dei più grandi al mondo. È possibile trovare sul sito ad hoc un’ampia gamma di informazioni sulla storia dello strumento e su tante particolarità. Sono inoltre elencati il calendario e i lavori da svolgere per il completo restauro dello strumento, lavori che dovrebbero terminare entro il 2025. L’organista della cattedrale Ludwig Ruckdeschel può essere ascoltato con la famosa “Toccata in re minore” di Johann Sebastian Bach e con un’improvvisazione eseguita a Pasqua 2020. Ruckdeschel ha scritto sul sito: “riceviamo così tante richieste sull’organo della cattedrale che è nata l’idea di raccogliere tutte le informazioni sull’organo e mostrarle su un sito web accattivante”. Secondo il vescovo di Passau, mons. Stefan Oster, la musica può essere una traccia verso Dio e diventare una chiamata di Dio: “ecco perché sono e siamo così grati di avere un grande strumento musicale nella cattedrale di Passau”. L’organo suona quasi ogni giorno in tutte le varie forme di espressione del suo suono, da morbido e tenero a potente e maestoso.

Lo strumento è stato costruito nel 1928 con 208 registri come l’organo più grande del mondo in quel momento in una cattedrale cattolica con le sue 17.974 canne. L’organo più grande in un edificio religioso si trova oggi negli Stati Uniti: l’organo nella “Cappella dei cadetti dell’Accademia militare” protestante a West Point / New York ha 23.500 canne.