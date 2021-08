Toponomastica: Libera, “profondo sconcerto” per la proposta di eliminare l’intitolazione del parco di Latina ai giudici Falcone e Borsellino

“Esprimiamo, a nome dell’intera rete di Libera, profondo sconcerto per la proposta del sottosegretario al ministero dell’Economia, Claudio Durigon, di eliminare l’intitolazione ai giudici Falcone e Borsellino del parco di Latina”. Lo riferisce una nota di Libera che commenta così la dichiarazione di Durigon. “La costruzione di una memoria collettiva a partire dalla storia dei due giudici, del loro impegno nel contrasto alle mafie, di cui l’intitolazione di un parco cittadino esprime un momento importante di grande valore, non è un processo ad intermittenza – continua il comunicato -, bensì necessita di essere alimentato costantemente per rendere la memoria stessa qualcosa di vivo, un vero strumento di resistenza e risposta agli attacchi dei mafiosi”.