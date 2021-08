Incendi in Calabria: cordoglio di mons. Morrone per le due persone morte a Gutta in San Lorenzo, “vicinanza alle famiglie”

L’arcivescovo metropolita di Reggio Calabria-Bova, mons. Fortunato Morrone, appresa la dolorosa notizia della morte delle due persone di Gutta in San Lorenzo, “ha espresso la sua solidale vicinanza alle famiglie delle due vittime per il tramite del parroco ed ha assicurato che oggi celebrerà in loro suffragio la Santa Messa”. Lo scrive la diocesi reggina dopo il doloroso episodio che ha visto la morte di due persone a causa dei roghi che stanno interessando l’area grecanica reggina. Mons. Morrone “rinnova la ferma condanna nei confronti di questi atti incendiari che stanno deturpando la nostra terra, invitando ancora – come già fatto nei giorni scorsi – a ripensare radicalmente il rapporto con il Creato in chiave di custodia e valorizzazione”.