Diocesi: Oria, stasera un reading teatrale dedicato al giudice Rosario Livatino

Sarà rappresentato stasera, sabato 7 agosto, alle 20.30, nel Santuario di San Cosimo alla Macchia in Oria (Br) dalla compagnia “Temenos – recinti teatrali” il reading teatrale “Il giudice Rosario Livatino” scritto da Maria Francesca Mariano e diretto da Marco Antonio Romano. L’iniziativa è promossa dalla diocesi di Oria in collaborazione con il centro studi “Rosario Livatino” di Roma, in collaborazione con l’UGCI – sezione diocesana di Oria. In apertura, interverranno mons. Vincenzo Pisanello, vescovo di Oria, Antonio De Donno, procuratore della Repubblica di Brindisi, e Maria Francesca Mariano, giudice presso la Corte d’Assise di Lecce e autrice dell’opera in rappresentazione. L’ingresso è libero e i partecipanti saranno accolti secondo le vigenti disposizioni in materia di sicurezza sanitaria.