Incendi in Sicilia: vescovi, domani si pregherà in tutte le comunità delle 18 diocesi

(Foto ANSA/SIR)

Le Chiese di Sicilia si uniscono in preghiera, nel giorno dell’Assunta, per affrontate il difficile momento determinato dai roghi che nelle ultime ore fanno bruciare l’isola. I vescovi delle diciotto diocesi siciliane hanno chiesto a tutte le comunità di pregare “all’unisono” domenica 15 agosto, Solennità di Maria SS. Assunta, e per farlo hanno diffuso un testo di preghiera dei fedeli. Si prega “per le popolazioni dilaniate dagli incendi e dai disastri ambientali” e “per quanti hanno subito danni a causa degli incendi”. Si chiedono “programmi coraggiosi per la salvaguardia del creato” e l’impegno della comunità civile perché “promuova la cultura dell’ecologia integrale”; ma si prega anche per la “caparbietà” nell’affrontare il disagio e “la speranza” nell’impegno per la ricostruzione da parte di chi è ferito dal fuoco che devasta l’Isola. Ma non solo: la Chiesa di Sicilia prega anche “per i piromani e quanti si macchiano dei delitti contro il creato e l’umanità”. “La bellezza della vergine Maria, splendore della santa città di Dio – recita la preghiera dei fedeli –, li inquieti e li strugga perché si pentano del male commesso e si convertano a una vita vera secondo il Vangelo”. Il formulario – preparato dall’Ufficio regionale per i Problemi sociali e il lavoro, la giustizia, la pace e la salvaguardia del Creato, del quale è delegato mons. Giuseppe Marciante, vescovo di Cefalù – è stato pubblicato sul sito delle Chiese di Sicilia e sulla pagina Facebook della Conferenza episcopale siciliana e gli stessi presuli lo hanno diffuso nelle diocesi perché sia pregato in tutte le parrocchie, in tute le comunità religiose e da tutti i sacerdoti.