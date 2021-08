“A Sua Immagine”: oggi viaggio nella cristianità di Cagliari. Domani puntata dedicata a Maria Assunta in cielo

“A Sua Immagine” fa tappa, oggi, a Cagliari. Assieme alla conduttrice Lorena Bianchetti, la trasmissione in onda su Rai Uno, dalle 15.45, visiterà i luoghi più suggestivi della città e i grandi tesori: la statua della Vergine di Bonaria, salvata miracolosamente da una tempesta assieme all’equipaggio che la trasportava, e oggi protettrice della Sardegna, e sant’Efisio, l’evangelizzatore dell’isola, morto martire sotto Diocleziano. Poi, le orme dei molti pellegrini che ogni anno percorrono un cammino devozionale intitolato proprio al santo. Altre tappe la basilica paleocristiana di San Saturnino, la cattedrale e la cripta. Al centro della puntata de Le Ragioni della Speranza con don Giordano Goccini, parroco di Novellara, c’è Maria e il coraggio. Il sacerdote i suoi ragazzi, in viaggio per l’Italia in bici, arrivano a Ferrara, dove visiteranno il monastero di Sant’Antonio in Polesine, uno dei più antichi della città estense, custode di un prezioso ciclo di affreschi dedicato alla vita della Vergine.

La puntata di “A Sua Immagine” in onda domani, dalle 10.30, è dedicata all’Assunzione di Maria accolta in cielo. E in questa circostanza, sono moltissime le località italiane protagoniste di festività collettive: il programma ne parlerà, mostrando quelle in atto, come la cavalcata di Fermo, ma anche quelle che, a causa della pandemia, hanno subito una battuta d’arresto. Ospiti Anna Pia Viola, teologa, e Luigino Bruni, economista e scrittore. Alle 10.55, la linea passerà alla messa, sempre in diretta su Rai Uno: la celebrazione eucaristica verrà trasmessa dalla basilica-santuario Madonna dei Martiri in Molfetta (Ba). Alle 12, come ogni domenica, l’Angelus recitato da Papa Francesco da piazza San Pietro.