Tutela ambientale: Marina militare chiede la partecipazione di tutti per segnalare l’avvistamento di mammiferi marini

(foto Marina Militare)

Da oggi basterà un semplice click per chi, frequentando il mare, dovesse avvistare un mammifero marino e volesse segnalarlo rendendo un contributo utile per il monitoraggio dei mammiferi nel Mediterraneo. Infatti, l’Istituto idrografico della Marina offre uno spazio online dove si può compilare la scheda di avvistamento dei mammiferi marini. Una scheda dettagliata che si può riempire anche solo in parte e dove si può inserire la specie, il luogo di avvistamento o la presenza di cetacei in branco piuttosto che di un esemplare isolato. I dati raccolti saranno condivisi con gli enti scientifici per la tutela degli animali. Sul sito della Marina militare si rende noto come l’Istituto idrografico della Marina unirà queste informazioni con quelle raccolte durante le attività di ricerca oceanografica e le registrerà in un database condiviso con gli altri enti scientifici nazionali e internazionali che si occupano di tutela dell’ambiente marino.