Perdonanza Celestiniana: L’Aquila, la messa di apertura della Porta santa in diretta nazionale su Tv2000

La messa di apertura della Porta Santa della Basilica di Santa Maria di Collemaggio sarà trasmessa per la prima volta su un’emittente nazionale. Si tratta di TV2000, emittente della Conferenza episcopale italiana che trasmetterà, a partire dalle ore 19, la messa presieduta dal card. Matteo Maria Zuppi, arcivescovo metropolita di Bologna e concelebrata dal card. Giuseppe Petrocchi, arcivescovo de L’Aquila. Negli ultimi anni in particolare è cresciuta l’attenzione dei media nazionali e internazionali nei confronti del Giubileo Aquilano donato da Celestino V alla Chiesa e al mondo come è stato riconosciuto nel dicembre scorso dall’Unesco. Quest’anno con la messa trasmessa per la prima volta in diretta su un’emittente nazionale, tanti telespettatori potranno conoscere il grande dono della Perdonanza Celestiniana de L’Aquila. TV2000 è visibile sul canale 28 del digitale terrestre, su Sky al canale 157, e su Tivusat al canale 18 oltre che in streaming sul sito www.tv2000.it La trasmissione in diretta della messa di apertura della Perdonanza si è resa possibile grazie alla disponibilità del direttore di TV2000 Vincenzo Morgante, dell’arcidiocesi de L’Aquila e del Comitato perdonanza che fornirà il supporto tecnico necessario per la diretta.