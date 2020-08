Meeting Rimini: Tramontano (univ. Cagliari), “virus non sono solo nemici. 85 del nostro genoma proviene da loro”

(Rimini) “I virus non sono solo l’invisibile nemico dell’umanità, ma una parte essenziale della nostra vita, al punto da essere divenuti parte di noi. Alcuni dei grandi mutamenti lungo le linee evolutive sono proprio dovuti a virus, tanto che ben l’8% del nostro codice genetico proviene da virus”. Lo ha detto Enzo Tramontano, professore di Microbiologia e Virologia all’Università di Cagliari, intervenendo al Meeting di Rimini nell’ambito del percorso “Essere viventi”. Il docente ha spiegato che “i virus – elementi di codice genetico che si replicano, come parassiti, all’interno delle cellule di altri organismi – hanno un compito decisivo per il mantenimento dell’ecosistema, mantenendo, ad esempio, l’equilibrio del plancton negli oceani”. Ma non solo. “I virus rappresentano anche un elemento decisivo per l’evoluzione della vita. Tramite dei virus – ha spiegato Tramontano – una cellula può trasmettere parti del proprio genoma ad altri virus. Alcuni dei grandi mutamenti lungo le linee evolutive sono proprio dovuti a virus, tanto che ben l’8% del nostro codice genetico proviene da virus”. Un 8% che ha un’importanza cruciale: “I virus integrati nel nostro genoma possono diventare una linea di difesa dell’organismo contro i virus esogeni”. Dai virus integrati nel genoma umano “arrivano vantaggi per il sistema immunitario ma anche elementi essenziali come la placenta: ad originarla proprio una proteina virale che abbiamo addomesticato. Desta meraviglia – ha concluso – come elementi così semplici possano avere avuto un impatto così grande”.