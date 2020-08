Meeting di Rimini: Università Cattolica, vari appuntamenti per offrire un contributo scientifico

(Rimini) C’è anche il contributo scientifico dell’Università Cattolica al Meeting per l’Amicizia fra i Popoli in corso a Rimini (fino al 23 agosto). Tra gli appuntamenti l’Università cattolica segnala, alle ore 13 di oggi, l’incontro su “Il futuro dei sistemi sanitari dopo la pandemia” con Walter Ricciardi, professore ordinario di Igiene generale e applicata all’Università Cattolica e vice presidente della World Federation of Public Health Associations. Segue alle ore 17 l’incontro “Sanità pubblica: una integrazione possibile tra statale e privata?” cui parteciperanno, tra gli altri, il ministro della Salute, Roberto Speranza, e Roberto Bernabei, professore ordinario di Medicina interna e geriatria all’Università Cattolica e presidente di “Gemelli a Casa”. Sempre oggi, alle 19, all’interno del ciclo di talk show live “Dopo il Covid #quellicheripartono” organizzato dalla Fondazione per la Sussidiarietà, l’evento “L’io in azione: conoscenza e creatività” dove il prorettore vicario dell’Università Cattolica, Antonella Sciarrone Alibrandi, dialogherà con il rettore dell’Università Bicocca, Giovanna Iannantuoni, sull’impegno dell’università per la sostenibilità, in particolare nella ricerca e nelle pari opportunità. Sabato 22 agosto, alle ore 15, si parla di sviluppo e imprese sostenibili nell’”Incontro al futuro: Africa e nuove tecnologie”. Introdotti da Giacomo Ciambotti, Research fellow all’Alta Scuola Impresa e Società dell’Università Cattolica (Altis), Letizia Moratti, presidente E4Impact Foundation, e Bitange Ndemo, professore di Entrepreneurship all’University of Nairobi’s Business School, racconteranno storie di sviluppo sostenibile. “Sostenibilità e sussidiarietà” è il titolo del talk show live “Dopo il Covid #quellicheripartono” (ore 19) e condotto dal giornalista Massimo Bernardini. Tra i relatori i sociologi dell’Università Cattolica Chiara Giaccardi e Mauro Magatti, il sondaggista e docente in Cattolica Nando Pagnoncelli. Tutti gli eventi, oltre che sulle piattaforme digitali del Meeting (sito, social, canale Youtube), si potranno seguire in streaming anche dal sito dell’Università Cattolica: www.unicatt.it.