Chiesa valdese: Torre Pellice, il 24 agosto dibattito su “Ambiente e Giustizia” con il videomessaggio di Sassoli

“Il contributo dell’Unione delle Chiese metodiste e valdesi è determinante per l’Europa”. Così il presidente del Parlamento europeo, David Sassoli, nel suo saluto per la serata pubblica che si terrà lunedì 24 agosto alle 21, a Torre Pellice (Torino), col titolo “Affinché lo lavorasse e lo custodisse. La giustizia sociale e ambientale per la costruzione della società post-Covid”, presieduta dalla moderatora della Tavola valdese, la diacona Alessandra Trotta.

Sassoli parlerà attraverso un videomessaggio. Interverranno, invece, alla tavola rotonda: Vittorio Cogliati Dezza (Forum disuguaglianze diversità, Legambiente), Elly Schlein (vicepresidente Regione Emilia Romagna, in video collegamento), Valdo Spini (presidente Fondazione Circolo Fratelli Rosselli, già ministro dell’Ambiente). La serata sarà moderata da Claudio Paravati e Ilaria Valenzi (Centro studi e Rivista Confronti) e arricchita dalla musica del maestro Alessandro Sgobbio. “Siamo convinti che il tema dell’ambiente sia da intendere a partire dalle questioni della giustizia – dichiara la moderatora Alessandra Trotta –. La giornata del 24 agosto sarà ricca di interventi da parte di personalità di primo piano della società civile, della politica e della cultura italiane; tutti uniti, crediamo, dalla stessa attenzione ai più deboli. ‘Nessuno resti indietro’ è anche il messaggio a cui ci richiama l’Evangelo, che ci ricorda di continuo di guardare agli ultimi, per indicare la strada di una giustizia rinnovata su questa terra: tra le persone e con l’ambiente”.

Alle 17, nello stesso giorno, in programma un incontro-dibattito per inaugurare l’intera settimana di iniziative dal titolo “Generazione e Rigenerazioni. Avere cura di persone, memorie e territori”. Ospite del pomeriggio è Francesco Monaco, coordinatore del Comitato tecnico delle Aree interne, al ministero per il Sud e la coesione territoriale, che dialogherà con la moderatora Trotta e, tra gli altri, con i sindaci delle valli Pellice, Germanasca e Chisone che interverranno. La serata pubblica sarà trasmessa in streaming sulla pagina Facebook della Chiesa valdese e sul sito.