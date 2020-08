Ue-Tunisia: commissari Ue Johansson e Várhelyi e ministri Di Maio e Lamorgese nel Paese africano. “Impegno comune per un forte partenariato”

Oggi si trovano a Tunisi il commissario Ue per gli Affari interni, Ylva Johansson, e il commissario per il vicinato e l’allargamento, Olivér Várhelyi, insieme al ministro degli Affari esteri italiano, Luigi Di Maio, e al ministro dell’Interno, Luciana Lamorgese. Incontrano il presidente tunisino, Kais Saied, il capo del governo designato, Hichem Mechichi, nonché il ministro degli Affari esteri ad interim, Selma Ennaifer. “Lo scopo della visita – spiega una nota delle autorità europee – è riaffermare l’impegno comune per un forte partenariato Ue-Tunisia, che copra le relazioni politiche ed economiche nonché la cooperazione nel campo della migrazione”. Il commissario Ylva Johansson ha dichiarato: “La pandemia di coronavirus esacerba molte sfide affrontate dalla Tunisia, incluso il numero di persone che intraprendono viaggi pericolosi attraverso il Mediterraneo. Siamo impegnati nella cooperazione tra l’Ue e la Tunisia che promuove la migrazione regolare, percorsi legali per i tunisini per venire in Europa e lavorare insieme sul rimpatrio e la riammissione”. Aggiunge: “Questo può aiutarci a gestire la migrazione in modo ordinato. I partenariati strategici con i Paesi al di fuori dell’Unione europea saranno una parte fondamentale del nuovo patto su migrazione e asilo”.

Il commissario Olivér Várhelyi ha aggiunto: “La Tunisia è un partner fondamentale per l’Unione europea nel vicinato meridionale. Ci impegniamo per la sua prosperità e stabilità e siamo pronti a sviluppare ulteriormente il nostro partenariato a vantaggio sia della Tunisia sia dell’Ue. Siamo al fianco del Paese nella lotta contro la pandemia, fornendo fondi considerevoli oltre alla nostra regolare assistenza bilaterale di 300 milioni di euro all’anno. Le riforme strutturali saranno fondamentali per una ripresa economica di successo e noi siamo pronti a sostenerle. Stiamo anche discutendo con i nostri partner tunisini su come rafforzare la nostra lotta contro la migrazione illegale”. Oltre all’assistenza finanziaria e ai finanziamenti per lo sviluppo, l’Ue e la Tunisia cooperano su un’ampia gamma di aree e opportunità politiche, anche nell’ambito di iniziative dell’Ue come Europa creativa, Erasmus+ o Orizzonte 2020 (ricerca).