Papa Francesco: all’Angelus, “in Bielorussia dialogo, rifiuto della violenza e rispetto della giustizia e del diritto”

foto SIR/Marco Calvarese

“Continuo a pregare per il Libano e per le altre situazioni drammatiche nel mondo che causano sofferenza alla gente. Il mio pensiero va anche alla cara Bielorussia”. Lo ha detto Papa Francesco, ieri, al termine dell’Angelus, pronunciato dalla finestra del Palazzo apostolico vaticano. “Seguo con attenzione la situazione post-elettorale in questo Paese”, ha riferito il Pontefice che ha fatto appello “al dialogo, al rifiuto della violenza e al rispetto della giustizia e del diritto”. “Affido tutti i bielorussi alla protezione della Madonna, regina della pace”.