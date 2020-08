Cinema: Giffoni Film Festival, domani al via la cinquantesima edizione. Gubitosi (direttore), “abbiamo messo in moto energie e fantasia”

Con sobrietà e in totale sicurezza, come il periodo impone, prende il via la cinquantesima edizione di Giffoni Film Festival. Da domani, 18 agosto, e fino al prossimo 22 agosto, prima tappa del percorso #Giffoni50 dedicato alle giurie #Generator +16 e Generator +18, mentre la seconda trance è in programma dal 24 al 29 agosto ed è dedicata alle giurie Generator +13. È questa la nuova geometria di Giffoni, una inedita scansione temporale che presenta per quest’anno una suddivisione in quattro momenti, modulati in base al target di età dei juror (giurati), ai quali, ancora di più, sarà garantito il massimo della sicurezza nel totale rispetto delle norme anti Covid- 19 vigenti.

Si inizia alle ore 10.30 presso la Cittadella del Cinema alla presenza di Fulvio Bonavitacola, vicepresidente della giunta regionale della Campania. Ad accoglierlo Claudio Gubitosi, ideatore e direttore di Giffoni Opportunity, Pietro Rinaldi, presidente dell’Ente autonomo Giffoni, e il sindaco di Giffoni Valle Piana, Antonio Giuliano. Alle ore 11, presso la Sala Truffaut, sarà proiettato il docu-video “Giffoni, una bella storia italiana”, racconto dei primi cinquant’anni del festival. La proiezione è dedicata ai giurati Generator +16.

“Non un programma, ma un progetto – dichiara il direttore Claudio Gubitosi –; non solo il festival, ma un inno alla gioia. Abbiamo messo in moto fantasia, energia e relazioni, tutto questo in una situazione drammatica per l’arte e per la cultura come quella che ancora viviamo. Parte da qui un inno alla gioia, alla fiducia, alla ripresa. Dire che sono orgoglioso è poco. Questo è un esempio straordinario soprattutto per la presenza fisica di personalità della cultura, dell’arte, delle istituzioni. E la conferma che quando Giffoni chiama, l’Italia ed il mondo rispondono”.

Saranno 610 i giurati che prenderanno parte fisicamente ai primi due momenti del Festival. A loro spetterà il compito di rappresentare gli oltre 7.500 ragazzi che, nei mesi precedenti l’emergenza sanitaria, erano già entrati a far parte delle varie sezioni.

La giovinezza, il primo amore, il crimine e la ricerca di un’identità al centro delle trame dei film in concorso riservate ai Generator +16. Per i Generator +18 amore, famiglia, integrazione, conflitti interiori sono il filo rosso che lega insieme i sette lungometraggi e i 12 cortometraggi destinati ai juror +18.

La cinquantesima edizione inizierà con un’anteprima Disney+. Domani, 18 agosto, verrà, infatti, presentato “L’unico e insuperabile Ivan” che debutterà in Italia l’11 settembre in esclusiva sulla piattaforma di streaming.

Altra novità dell’edizione 50 è la Masterclass Impact, percorso di approfondimento e confronto riservato a 75 giovani che avranno l’opportunità di incontrare uomini e donne di scienza, arte, cultura, spettacolo, istituzioni, imprenditoria, sport, giornalismo. Il presidente della Camera dei deputati, Roberto Fico, ha concesso il patrocinio a questa sezione.