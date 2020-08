Bielorussia: Michel convoca vertice straordinario Ue per mercoledì. Si teme invasione militare dalla Russia

“Convocherò una riunione dei membri del Consiglio europeo questo mercoledì alle 12.00 per discutere la situazione in Bielorussia”: lo afferma il presidente del Consiglio europeo Charles Michel sul suo account Twitter. “Il popolo bielorusso ha il diritto di decidere sul proprio futuro ed eleggere liberamente il proprio leader”, afferma Michel. E conclude: “La violenza contro i manifestanti è inaccettabile e non può essere consentita”. Gli sviluppi nel Paese europeo in preda alla dittatura di Alexander Lukashenko, formalmente rieletto presidente per la sesta volta, stanno portando in piazza migliaia di persone ogni giorno. Scioperi contro la situazione politica si stanno moltiplicando oggi, sia nelle aziende che in alcuni servizi pubblici fra cui la tv di Stato. Da Germania e Regno Unito si alzano voci a favore dei manifestanti e si teme un intervento armato della Russia di Putin, che si è detto disposto a proteggere militarmente il regime di Lukashenko.

I will call a meeting of the members of the European Council this Wednesday 12h00 to discuss the situation in #Belarus

The people of Belarus have the right to decide on their future and freely elect their leader

Violence against protesters is unacceptable and cannot be allowed

— Charles Michel (@eucopresident) August 17, 2020