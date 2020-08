Papa Francesco: all’Angelus, “non dimenticare i problemi che ci sono per il Covid”

(Foto Vatican Media/SIR)

“Questi giorni sono giorni di ferie: possano essere un tempo per ritemprare il corpo, ma anche lo spirito mediante momenti dedicati alla preghiera, al silenzio e al contatto distensivo con la bellezza della natura, dono di Dio”. Lo ha detto Papa Francesco, ieri, al termine dell’Angelus, pronunciato dalla finestra del Palazzo apostolico vaticano. Il Pontefice ha invitato i fedeli a “non dimenticare i problemi che ci sono per il Covid: tante famiglie che non hanno il lavoro, che lo hanno perso e non hanno da mangiare”. “Le nostre pause estive siano anche accompagnate dalla carità e dalla vicinanza a queste famiglie”.