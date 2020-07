Rai Due: Sulla via di Damasco, domani puntata dedicata a storie di miracoli

Guarigioni da patologie irreversibili; stimmate; apparizioni mariane. La vita dell’uomo è costellata di eventi inspiegabili. Ma cosa sono i miracoli? Accadono ancora oggi? Se ne parlerà nella prossima puntata di Sulla Via di Damasco, di Vito Sidoti, in onda domani, domenica 19 luglio, alle 9.15, su Rai Due. Ospite della conduttrice Eva Crosetta il giornalista Saverio Gaeta, autore del libro “Medjugorie, la vera storia”. Durante la puntata, alcuni casi dove il mistero supera la ragione, come il miracolo di Lanciano, del pane e del vino trasformati entrambi in carne e sangue, avvenuto più di 1300 anni fa; i miracoli di san Giuseppe Moscati, il medico dei poveri, che guarì diversi uomini da mali incurabili. La scienza non riesce a spiegare il mistero della vita di Amanda, la bimba nata per intercessione di Paolo VI. Una vicenda che inizia con l’acquisto di una culla e un esame medico che causa la rottura della placenta, da qui l’impossibilità che la bambina possa continuare a vivere, finché Vanna, la giovane madre, e il marito Alberto non pregano il patrono della vita nascente. In chiusura, l’inspiegabile guarigione di Marcilio Haddan Andrino, con la certezza che Madre Teresa abbia operato il prodigio.