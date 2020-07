Coronavirus: Carpi, questa sera “Dopo il Covid: quelli che si rialzano”. Dialogo pubblico con Giorgio Vittadini

Sono tanti gli interrogativi sul post Covid che ognuno di noi si pone e che affiorano con insistenza nelle relazioni tra le persone, in particolare con uno sguardo sulle dinamiche dell’economia e del lavoro. Per cercare di dare risposta alle varie questioni, l’associazione “Gli Argonauti” ha organizzato l’evento “Dopo il Covid: quelli che si rialzano” in programma sabato 18 luglio alle 18 nel Cortile d’onore del Castello dei Pio a Carpi. L’ospite della serata sarà Giorgio Vittadini (ordinario di statistica metodologica presso l’Università degli Studi Milano-Bicocca e presidente Fondazione per la sussidiarietà) che ha risposto alla sfida ad un dialogo pubblico rivoltogli dall’associazione, in seguito all’uscita del testo, per la Bur- Rizzoli, “Il risveglio dell’umano” di Julian Carron, attuale presidente della Fraternità di Comunione e liberazione. È un’occasione da cogliere per ritrovarsi, è un’opportunità che viene a offerta a chi desidera rimettersi in movimento. In vista dell’evento è possibile inviare le proprie domande a info@gliargonauti-carpi.org