Disabilità: card. Bassetti, “verrò al Cottolengo di Torino”

Il card. Gualtiero Bassetti, arcivescovo di Perugia-Città della Pieve e presidente della Cei, si recherà in visita al Cottolengo di Torino. A darne l’annuncio è stato lo stesso porporato, in occasione dell’incontro di progettazione del Servizio nazionale della Cei per la pastorale delle persone con disabilità, coordinato da suor Veronica Donatello, riunito a Perugia dal 17 al 19 luglio. Il presidente della Cei ha espresso al padre generale della Piccola Casa, don Carmine Arice, componente del gruppo di sette esperti del Servizio, il desiderio di recarsi in visita al Cottolengo di Torino per incontrare la famiglia carismatica cottolenghina.