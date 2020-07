“A Sua Immagine”: 18 e 19 luglio. La Roma di Raffaello, speciale “L’Italia dei santuari” e il commento del Vangelo con il card. Zuppi

La Roma di Raffaello, uno speciale dedicato a “L’Italia dei santuari” e il commento del Vangelo della domenica con il card. Matteo Maria Zuppi. Sono questi i temi e i protagonisti delle puntate di “A Sua Immagine” su Rai Uno, sabato 18 e domenica 19 luglio. Il programma, realizzato da oltre vent’anni dalla Rai e dalla Conferenza episcopale italiana, è firmato da Laura Misiti e Gianni Epifani, con la conduzione di Lorena Bianchetti.

Le puntate nel dettaglio. “L’eterna bellezza” è il titolo della puntata di “A Sua Immagine” sabato 18 luglio, in onda su Rai Uno alle ore 15.55. Questa settimana Lorena Bianchetti ci accompagna alla scoperta della Roma di Raffaello, nell’anno del 500° anniversario della morte del noto pittore rinascimentale; un viaggio tra arte e religiosità. In compagnia della conduttrice ci sono Alessandro Zuccari, storico dell’arte e fra i curatori della mostra alle Scuderie del Quirinale, e don Andrea Lonardo, direttore del Servizio per la cultura e l’università della diocesi di Roma. Tra i luoghi visitati si segnalano piazza San Pietro, la chiesa Santa Maria della Pace e Villa Madama.

Alle 16.15 “Le ragioni della speranza”, spazio di “A Sua Immagine” dedicato al commento del Vangelo della domenica: da questo sabato torna come commentatore il card. Matteo Maria Zuppi, arcivescovo metropolita di Bologna, che avvia il nuovo ciclo di appuntamenti dalla basilica di San Petronio, cuore della devozione al santo vescovo Petronio, patrono della città.

“L’Italia dei santuari” è il titolo della puntata talk domenicale di “A Sua Immagine”, in onda il 19 luglio alle ore 10.30 in diretta su Rai Uno. Nello studio Rai di Saxa Rubra con Lorena Bianchetti è presente padre Bernardo Gianni, abate di San Miniato al Monte a Firenze, mentre in collegamento troviamo don Paolo D’Ambrosio, rettore del santuario regionale Madonna di Viggiano in Basilicata nonché segretario dell’associazione Collegamento nazionale santuari; nel corso della puntata la testimonianza di Diego Campo, che racconta il suo percorso di conversione proprio grazie a un santuario.

Alle ore 10.55, dopo il notiziario di “A Sua Immagine” con Paolo Balduzzi, linea alla Santa Messa, sempre in diretta su Rai Uno. Questa domenica la celebrazione eucaristica viene trasmessa dalla cattedrale di Velletri (Roma), per la regia tv di Simone Chiappetta e il commento di Simona De Santis. Conclude, infine, lo spazio domenicale con “A Sua Immagine” l’ascolto e il commento in diretta alle ore 12.00 dell’Angelus di Papa Francesco.