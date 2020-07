Aggregazioni laicali: mons. Russo alla Cnal, “grazie per quanto continuate a fare in questo tempo di difficoltà per tutto il Paese”

“Appartenenza, testimonianza e autenticità”. Sono le tre parole chiave affidate da mons. Stefano Russo, segretario generale della Cei, alla Cnal (Consulta nazionale aggregazioni laicali). “I nostri ambiti di vita quotidiani sono molto sensibili a una testimonianza che sia credibile”, scrive mons. Russo in un saluto consegnato alla Cnal: “Guardando Gesù si può cogliere come egli abbia sempre detto ciò che ha pensato e fatto ciò che ha detto. È una condizione di autenticità, di concordanza con se stessi. Ciò permette di affrontare le relazioni quotidiane: terreno nel quale si gioca la nostra testimonianza. E credo che la nostra Chiesa e il mondo che abbiamo davanti hanno bisogno in questo momento soprattutto di autenticità”. Infine, la speranza, per essere “costruttori di comunione” e “vivere questo tempo nella direzione della prossimità, della essenzialità, della creatività”. “Siate testimoni autentici chiamati alla santità della speranza che scaturisce dal cuore di persone innamorate di Dio – l’augurio finale – consapevoli che non ci si fa santi da soli ma che l’altro mi è necessario tanto più se con me condivide la passione per una Chiesa chiamata ad essere risposta alle attese più profonde delle donne e degli uomini del nostro tempo. La santità è la nostra vocazione, una santità declinata al plurale. Grazie per quanto continuate a fare in questo tempo di difficoltà per tutto il Paese”.