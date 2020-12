Rosario: mons. Russo (Cei), “in questo tempo possiamo essere segno dell’amore gratuito di Dio”

“Maria è donna dell’Avvento: vive l’attesa del tempo nuovo senza aspettare che le cose accadano, ma come risposta attiva alla chiamata del Signore. È pienamente presente al suo tempo attraversando la prova come espressione piena dell’amore misericordioso di Dio. Noi sappiamo che Dio è fedele al suo amore, sempre”. Lo ha detto mons. Stefano Russo, segretario generale della Cei, a conclusione del Rosario che ha guidato questa sera dalla chiesa di Santa Maria Immacolata in Roma. “In questo tempo di prova che l’umanità intera sta attraversando – ha aggiunto -, guardando a Maria comprendiamo che questo è anche il tempo nel quale possiamo essere segno dell’amore gratuito di Dio”. Per mons. Russo, “come Maria vogliamo vivere con fede forte e speranza salda questo tempo delicato, rinsaldando le relazioni fra di noi e con i fratelli che il Signore ci pone davanti nel cammino della vita, facendoci testimoni dell’amore trinitario di Dio, apportatore di comunione”.