Presepi: 83 opere in mostra alla basilica Maria Ausiliatrice di Torino. “Visita” on line

Ottantatre opere: è quanto propone la mostra on line di presepi promossa dalla circoscrizione Piemonte e Valle d’Aosta di Maria Ausiliatrice. Quest’anno la mostra della basilica di Maria Ausiliatrice a Torino è visitabile online sul sito presepi.basilicamariaausiliatrice.it, “in modo da offrire a chiunque lo desideri – spiega un comunicato – la possibilità di condividere il piacere del presepe, in maniera libera e gratuita”. La visita online “presenta un ampio reportage fotografico e descrittivo di ciascuna postazione, così da poter rivivere la gioia del Natale che ogni presepe trasmette in un mix di stili e materiali differenti”. In occasione della celebrazione della solennità dell’Immacolata prevista per oggi presso la basilica Maria Ausiliatrice, mons. Cesare Nosiglia, arcivescovo di Torino, “oltre a benedire il presepe presente in basilica, segno visibile della preparazione dei fedeli al Natale, si recherà all’interno della mostra dei presepi per salutare i presepisti della XXI edizione”.

La mostra nasce da un’idea di don Morra che, “per numerose edizioni, ha gestito l’iniziativa, poi seguita nel 2016 da don Alberto Guglielmi che ha articolato l’esposizione per aree geografiche: Asia, Africa, Americhe, Europa”. Renzo Bailo, responsabile dei volontari della basilica di Maria Ausiliatrice, “sta portando avanti la tradizione – precisa la nota – cercando di innovarla creando collaborazioni che variano di anno in anno”.