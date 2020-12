Coronavirus Covid-19: Senigallia, l’11 dicembre incontro on line sull’impatto della pandemia sulla salute dei poveri

“Povertà e Covid – L’impatto della pandemia sulla salute dei poveri”. È questo il tema del webinar organizzato dai medici volontari dell’ambulatorio medico solidale Paolo Simone Maundodé e dalla Caritas diocesana di Senigallia per la serata di venerdì 11 dicembre, dalle 21.

L’incontro online, visibile in diretta streaming sul canale YouTube e sulla pagina Facebook di Voce Misena e di Radio Duomo, sul sito www.vocemisena.it e ascoltabile su Radio Duomo Senigallia InBlu sulle frequenze 95,2 Fm, sarà introdotto da Valter Mariotti, storico fondatore dell’ambulatorio, mentre in studio saranno presenti Gabriele Pagliariccio, anche lui fondatore dell’ambulatorio, e la giornalista Laura Mandolini.

“Le testimonianze sul tema – si legge in una nota – spazieranno a livello internazionale e mondiale: ospiti via etere infatti saranno dagli Stati Uniti Guido Silvestri, professore alla Emory University di Atlanta; Giovanni Putoto, di Medici con l’Africa Cuamm di Padova; Michela Paschetto, coordinatrice della Medical Division di Emergency; Salvatore Geraci, responsabile dell’ambulatorio Caritas presso la stazione Termini di Roma”.