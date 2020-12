Anno di San Giuseppe: Cei, “gratitudine al Santo Padre” per celebrare un “uomo giusto” e “in tutto disponibile a compiere la volontà di Dio”

“La Chiesa che è in Italia esprime gratitudine al Santo Padre per la Lettera apostolica “Patris corde” nel 150° anniversario della dichiarazione di san Giuseppe quale Patrono della Chiesa universale”. Lo dichiara la Conferenza episcopale italiana in un post su Facebook: “‘Con cuore di padre: così Giuseppe ha amato Gesù, chiamato in tutti e quattro i Vangeli il figlio di Giuseppe’, scrive Papa Francesco. Ed è bello associare alla figura di Maria – nel giorno in cui celebriamo l’Immacolata Concezione – quella del suo Sposo, l’’uomo giusto’ (cf. Mt 1,19), ossia sempre e in tutto disponibile a compiere la volontà di Dio. Con questo stesso spirito viviamo l’Anno di san Giuseppe, indetto dal Papa da oggi fino all’8 dicembre 2021”.