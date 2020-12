Azione cattolica: Macerata, “Novena di Natale… #ACasa”. Proposta di spiritualità

“Il tempo di Avvento è un momento speciale in cui è espresso non solo il profondo desiderio messianico dell’Antico Testamento, con il desiderio che Dio si faccia presente sulla terra, ma in maniera intensa è cantata la supplica per la venuta di Gesù nella storia degli uomini”. Per “rendere più vicino alle persone l’Emanuele, il ‘Dio-con-noi’, la presidenza diocesana di Azione cattolica di Macerata, dopo l’esperienza degli ‘Esercizi spirituali #ACasa’ nel periodo quaresimale, propone la ‘Novena di Natale … #ACasa’ dal 16 al 24 dicembre” alle ore 17.15 su Radio Nuova Macerata (frequenze 90.00 e 96.90), sul sito internet (www.azionecattolicamacerata.blogspot.com) e sulle pagine social dell’associazione (facebook.com/azionecattolicamacerata, instagram.com/a.c.macerata). “Se a marzo si è voluto cogliere l’occasione per tentare una inedita forma di discernimento spirituale personale, visto il permanere della situazione di emergenza per l’epidemia dovuta al Covid19, e constatata la sostanziale impossibilità di tornare alle tradizionale proposte dell’Avvento, prima su tutte la tradizionale lectio divina della prima domenica, l’associazione diocesana ha pensato – spiega un comunicato – a un’iniziativa non in presenza che, pur nella brevità imposta dai social media, fosse comunque un’opportunità di preghiera in preparazione al prossimo Natale”.