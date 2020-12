Azione Cattolica: Festa dell’Adesione, oggi un incontro on line con i soci di tutta Italia

“A vele spiegate”: è lo slogan lanciato dall’Azione cattolica italiana per la Festa dell’Adesione 2020-2021, che cade come ogni anno l’8 dicembre, solennità dell’Immacolata Concezione. “Quest’anno probabilmente festeggeremo questo momento in tempi e modalità differenti rispetto al solito, a causa della pandemia, ma siamo certi che per ciascuno di noi sarà un giorno da ricordare, perché anche quest’anno saremo pronti a ridire il nostro sì all’Ac e alla Chiesa”, si legge in una nota della Presidenza nazionale dell’Associazione, che ha scelto tre parole-chiave per la campagna adesioni: “Ripartire, esplorare e scegliere”. Per questo motivo, oggi alle 17 è in programma un incontro online, in diretta su Facebook e sul canale Youtube dell’Ac, a cui sono invitati gli aderenti di tutta Italia. Sarà un momento di preghiera e testimonianza, a cui parteciperanno il presidente nazionale, Matteo Truffelli, e l’assistente ecclesiastico generale mons. Gualtiero Sigismondi. Si susseguiranno poi le voci di alcuni soci dell’associazione di età e provenienze differenti, dalla diocesi di Torino a quella di Ugento-Santa Maria di Leuca, da Piacenza-Bobbio ad Avezzano. “Vogliamo ridirci insieme la bellezza di essere Associazione, consapevoli di essere tutti sulla stessa barca e pronti a partire con le vele spiegate, navigando insieme e scegliendo di rinnovare la nostra presenza nel viaggio con l’Azione Cattolica”, conclude la Presidenza nazionale.