Natale 2020: Meter ai bambini, “scrivete una letterina a Gesù aprendo il cuore a Lui”

In occasione del Santo Natale, Meter invita i bambini a scrivere una lettera a Gesù Bambino: “Anche se in paradiso non c’è una cassetta della posta, né una casella di posta elettronica e non esiste neanche una pagina sui social, ogni cosa che chiederemo nel nome di Gesù, Lui l’ascolterà e la esaudirà – spiega Meter -. Cari bambini vi chiediamo dunque di scrivere una letterina a Gesù descrivendo i nostri desideri, i nostri buoni propositi, il nostro augurio, la nostra richiesta di aiuto, i nostri bisogni, i nostri sogni, le nostre emozioni, aprendo il nostro cuore a Gesù”.

Meter suggerisce di iniziare ogni letterina con “Caro Gesù Bambino”, ma, prosegue rivolgendosi ai bambini, “le vostre semplici e profonde parole renderanno ogni letterina speciale”. Infatti, “ogni letterina sarà unica perché scritta da voi, ma ricordate di personalizzarla con disegni, decori e colori, Gesù ama molto guardare attraverso i colori dei vostri disegni”.

Don Fortunato Di Noto, presidente di Meter, dichiara: “Gesù ci ha detto che ‘dove sono due o tre riuniti nel mio nome, lì ci sono io’ e ci ha detto anche che possiamo chiedere ogni cosa e ci sarà dato. Dobbiamo insistere, bussare, non stancarci di chiedere a Gesù Bambino e lo sapete tutti che c’è tanto bisogno della sua ‘luce’, del ‘Vangelo’ dell’amicizia tra di noi che siamo tutti fratelli e sorelle. C’è tanto bisogno di insistere, bussare senza stancarsi mai e i bambini e i ragazzi non si stancano di sognare, di pensare e operare, facendo del bene a chi è nel bisogno”.

Di qui l’invito ai bambini a inviare letterine a segreteria@associazionemeter.org o sul numero Whatsapp 327 7762116. Le letterine saranno pubblicate sui profili social, Facebook ed Instagram, di Meter onlus.