Papa Francesco: Angelus, “questa mattina presto mi sono recato in forma privata a piazza di Spagna”

“Oggi pomeriggio non avrà luogo il tradizionale omaggio alla statua dell’Immacolata in piazza di Spagna per evitare il rischio di assembramento, come disposto dall’autorità civile, al quale dobbiamo obbedire”. A confermarlo ai fedeli è stato il Papa, al termine dell’Angelus di oggi. “Ma questo non ci impedisce – ha aggiunto – di offrire alla nostra madre i frutti che lei più gradisce: la preghiera, la penitenza, il cuore aperto alla grazia”. “Questa mattina presto – ha rivelato inoltre il Papa ai fedeli – mi sono comunque recato in forma privata in piazza di Spagna e in seguito a Santa Maria Maggiore, dove ho celebrato la Messa”. “A tutti auguro una buona festa”, l’augurio per l’Immacolata.