Rosario: mons. Russo (Cei), “far risplendere la luce vera che squarcia il buio delle tenebre” anche di fronte a “un virus che toglie il fiato”

“Mentre incombe il timore nei confronti di un virus che toglie il fiato, a noi credenti è dato di far risplendere la luce vera che squarcia il buio delle tenebre: è la stessa luce che risplende nella notte di Betlemme. Come in Maria, il Padre ci avvolge con la grazia del suo amore: questo è l’abbraccio che sappiamo di avere ricevuto in Cristo e che ora vogliamo ricambiare con i bisognosi, con i dimenticati, con i sofferenti, con quanti cercano una parola di speranza”. In chiusura del Rosario che ha guidato questa sera nella chiesa di Santa Maria Immacolata in Roma, mons. Stefano Russo, segretario generale della Cei, ha invitato a volgere “lo sguardo alla luce che illumina il volto della Mamma celeste sapendo di non restare delusi: il suo amore lenisce il dolore e asciuga le lacrime”.