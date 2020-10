Papa Francesco: Angelus, regala ai fedeli in piazza la nuova enciclica “Fratelli tutti”

(Foto Siciliani-Gennari/SIR)

“Oggi, a voi che siete in piazza, ho la gioia di regalare la nuova enciclica nell’edizione de L’Osservatore Romano”. Lo ha annunciato, al termine dell’Angelus il Papa, nel momento in cui è stata diffusa la sua terza enciclica, “Fratelli tutti”, firmata ieri ad Assisi. “E con questo ricomincia l’edizione cartacea de L’Osservatore Romano, che accompagna il cammino dei credenti di ogni religione e tra tutti i popoli”, ha aggiunto. Poco prima, Francesco ha rievocato la sua visita privata di ieri: “Ieri sono stato ad Assisi per firmare la nuova enciclica ‘Fratelli tutti’ sulla fraternità e l’amicizia sociale. L’ho offerta a Dio sulla tomba di San francesco, dal quale ho tratto ispirazione, come per la precedente enciclica ‘Laudato sì'”. “I segni dei tempi – ha proseguito il Papa – mostrano che la fraternità umana e la cura del creato formano l’unica via per lo sviluppo integrale e per la pace, già indicata dai santi papi Paolo VI e Giovanni Paolo II”.