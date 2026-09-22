Diocesi: Pisa, ieri quasi 600 bambini hanno partecipato alla “camminata per la gentilezza della pace”

(Foto Gerardo Teta per Ucs Pisa)

Poco meno di seicento bambini delle scuole primarie e secondarie di primo grado della città di Pisa, accompagnati dai loro insegnanti, hanno concluso ieri mattina in Piazza Duomo a Pisa la loro seconda “camminata per la gentilezza della pace”.

Partiti da Piazza XX Settembre, ricorda una nota della diocesi di Pisa, hanno percorso il Ponte di Mezzo, la via pedonale di Borgo Stretto, via Ulisse Dini, Piazza dei Cavalieri, per imboccare in via della Faggiola e Piazza dell’arcivescovado – dove aveva avuto inizio da poco la giornata di studi del Festival della pace, della non violenza e dell’accoglienza – hanno raggiunto il Prato dei Miracoli formando – con l’aiuto degli insegnanti della scuola di danza Passion dance – una grande catena umana e descrivere così la parola “pace”.

I bambini indossavano tutti una t-shirt bianca e un cappellino colorato. Regista dell’iniziativa – patrocinata dagli assessorati alla Gentilezza della provincia e del comune di Pisa – Germana Delle Canne, ambasciatrice di “Costruiamo gentilezza” e vicaria dell’istituto comprensivo Vincenzo Galilei di Pisa.

All’iniziativa hanno partecipato i super-eroi della gentilezza: Spider-man (Gianni Luzzi), Capitan Gentile (Mario Bruselli) mentre Germana delle Canne ha indossato le vesti del Grinch gentile. Presenti anche l’ambasciatrice e presidente degli Amici della pediatra di Pisa Tiziana Arnone e i neo ambasciatori Yassine El Ghlid e Massimo Del Grande.

Presente alla camminata anche Andrea Simonetti (Ufficio scolastico territoriale di Pisa) che ha accolto il dirigente dell’Ufficio scolastico regionale della Toscana Luciano Tagliaferri, primo Ufficio scolastico ad aver sottoscritto il patto di Costruiamo Gentilezza. L’evento faceva parte del programma della prima edizione del Festival della pace, della non violenza e dell’accoglienza.