Diocesi: Treviso, da gennaio 2027 la visita pastorale di mons. TomasI

Partirà il 28 gennaio 2027 la Visita pastorale del vescovo di Treviso, mons. Michele Tomasi, che nei prossimi anni coinvolgerà progressivamente tutte le parrocchie della diocesi riunite in Collaborazioni pastorali. Il cammino prenderà avvio dalla Collaborazione di Caerano di San Marco-Montebelluna (28 gennaio-14 febbraio), cui seguiranno Trevignano (25 febbraio-7 marzo), Resana (8-18 aprile) e Castelfranco Veneto (21 maggio-13 giugno). L’incontro diocesano di presentazione è fissato per sabato 10 ottobre nel tempio di San Nicolò a Treviso. Annunciata nella lettera di indizione “Vide la grazia di Dio e si rallegrò”, la Visita è pensata come tempo di ascolto e discernimento, non un evento straordinario ma un percorso nella vita ordinaria delle comunità. “Mi piacerebbe incontrare le comunità parrocchiali, i loro Consigli, i gruppi, le associazioni e tutte le persone, soprattutto le più fragili, per condividere con voi l’annuncio di Gesù Cristo crocifisso e risorto, vivo tra noi”, scrive mons. Tomasi, che dopo sei anni di ministero episcopale avvia ora una fase più strutturata di incontro con le comunità. L’ispirazione biblica è il viaggio di Barnaba ad Antiochia, da cui il vescovo trae le quattro “parole guida” della Visita: Visitare, Riconoscere, Valutare, Promuovere. “Anche io, in fondo, vengo come Barnaba dalla mia ‘Cipro’”, scrive Tomasi, ricordando di essere stato chiamato a Treviso dopo aver trascorso gran parte della vita altrove.

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