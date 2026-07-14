Premio card. Michele Giordano: vince “Il Grande Crimine” di Marco Impagliazzo. Cerimonia il 28 settembre a Napoli

“Il Grande Crimine” (Morcelliana), di Marco Impagliazzo, presidente della Comunità di Sant’Egidio e professore ordinario di storia contemporanea all’Università Roma Tre, è il libro vincitore della XIV edizione del Premio cardinale Michele Giordano. Lo ha deciso la commissione del riconoscimento, composta dai giornalisti Francesco Antonio Grana, segretario del premio, Ottavio Lucarelli, presidente dell’Ordine dei giornalisti della Campania, Antonello Perillo, Marco Perillo, Alfonso Pirozzi e Pietro Treccagnoli. Secondo classificato il volume “La Chiesa si è rotta” (Rubbettino), di Luca Diotallevi; terzo posto per “Leone XIV. Il Papa venuto per la pace” (Piemme), di Domenico Agasso, vaticanista de La Stampa. Menzioni speciali per “La comunicazione della Chiesa che verrà” (Tau), di Fabio Bolzetta, “Genitrice di Dio. Theotókos: factum ex muliere” (Ex Libris), di Cristian Lanni, e “Le albe del mondo” (Laterza), di Massimo Raveri. La presidenza del riconoscimento ha inoltre assegnato, in via straordinaria, un premio speciale ai documentari “Leo from Chicago” e “Leone a Roma”, prodotti dalla Direzione editoriale del Dicastero per la comunicazione della Santa Sede. La cerimonia di premiazione si svolgerà lunedì 28 settembre, alle 16, nella basilica santuario Incoronata Madre del Buon Consiglio e dell’unità della Chiesa, a Napoli, ed è presieduta dal card. Domenico Battaglia, arcivescovo di Napoli e presidente del Premio cardinale Michele Giordano.

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