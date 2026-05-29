Bosnia-Erzegovina: diocesi di Sarajevo, meeting giovanile. Il vescovo Vuksic, “cari giovani, la Chiesa ha bisogno di voi”

Comincia oggi pomeriggio la 55ª Giornata dei giovani dell’arcidiocesi di Sarajevo, organizzata dal Centro arcidiocesano per la pastorale giovanile Giovanni Paolo II e dalla parrocchia dell’Assunzione della Beata Vergine Maria a Komušina, sull’isola di Kondžil, dove sono attesi i giovani. Il tema è “Coraggio, io ho vinto il mondo” (Giovanni 16,33) e il programma, che comincia alle 18 con una celebrazione eucaristica e termina sabato, ha una marcata impronta spirituale. “Cari giovani, la Chiesa ha bisogno di voi, della vostra fede, giovinezza, generosità e della vostra disponibilità a testimoniare coraggiosamente il Vangelo tra i coetanei, in famiglia e nella società”, ha scritto l’arcivescovo Tomo Vuksic in una lettera che dà il benvenuto ai giovani e li invita a partecipare “con il cuore aperto, pronti ad incontrare Dio e gli uni gli altri”. Mons. Vuksic auspica che “questo incontro sia una nuova esperienza di Chiesa come comunità che accoglie, ascolta, comprende e cammina insieme sulla via della fede”. Nei giorni scorsi, sempre coordinati dal Centro arcidiocesano per la pastorale giovanile, 52 giovani provenienti da quattro luoghi diversi della Bosnia (Usora, Travnik, Kiseljak e Sarajevo) si sono incontrati per la seconda tappa del percorso “Ambasciatori di pace”. Nel programma, laboratori, dialoghi e momenti di socializzazione, oltre alla visita ad alcuni edifici religiosi di Sarajevo: “L’accento è stato posto sul rispetto reciproco, sul dialogo e sull’unità. Un altro passo avanti verso una cultura di pace, comprensione e futuro condiviso”, hanno commentato gli organizzatori.

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