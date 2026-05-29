Associazioni: Anfn, dal 30 maggio al 2 giugno Misano Adriatico diventa “capitale” delle famiglie numerose

(Foto Anfn)

Passeggini, ciucci, biberon, cappellini a gogò. Misano Adriatico (Rn) si appresta a divenire – almeno per quattro giorni – la “capitale” delle famiglie numerose italiane. Nella cittadina della riviera romagnola sono attese – da sabato 30 maggio a martedì 2 giugno – circa 650 persone, che confluiranno al Villaggio San Pellegrino per partecipare all’incontro nazionale dell’Associazione nazionale famiglie numerose-Anfn, l’associazione che dal 2004 raduna e dà voce alle famiglie numerose italiane.

Famiglie provenienti da ogni angolo d’Italia – da Lives (in Trentino) fino ad Erice (in Sicilia) passando per il centro Italia (Sardegna compresa). In arrivo in aereo, nave, auto, treno, alcune anche in autobus “riservati” prenotati dall’associazione.

Sono poco più di 300mila, secondo Istat, le famiglie composte da almeno 6 persone che vivono in Italia. Rappresentano lo 0,9% delle famiglie italiane. Qualcuno le definisce «le famiglie Panda», perché a rischio estinzione. Famiglie- coraggio e motivo di speranza in un’Italia che sta conoscendo i morsi dell’inverno demografico.

Coccole e abbracci. Magliette e gadget. Musica e vignette live. Giochi e tornei sportivi. Gite e escursioni. Talk e dibattiti. Numeri – quelli dei bilanci associativi consuntivo 2025 e preventivo 2026 (da approvare) e del bilancio sociale – e storie. La più bella sarà premiata con l’edizione 2026 del premio “Due cuori & una tribù”, una preziosa opera dell’artista pisano Andrea D’Aurizio che quest’anno sarà assegnato ad una coppia romana. La “Big Bag family” – la task force degli animatori, formata dai figli cresciuti nelle famiglie numerose – si occuperà dei più piccoli, mentre i genitori saranno impegnati negli incontri formativi.

Durante l’evento sarà presentata la nuova edizione del bando del concorso su tesi di laurea a tema familiare. Ed esordirà la band “Ritmi di vita” formata da papà e figlie cresciuti in famiglie numerose. Lunedì trasferimento a Mirabilandia, o, in alternativa, visita guidata al Borgo di Gradara o viaggio sulla motonave Queen Elisabeth.