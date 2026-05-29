Chiara Corbella Petrillo: Vercelli, stasera incontro-testimonianza con padre Vito D’Amato

È in programma per la serata di oggi, venerdì 29 maggio, a Vercelli, un incontro-testimonianza sulla serva di Dio Chiara Corbella Petrillo. A parlarne, dalle 21 nella chiesa di San Giuseppe, sarà padre Vito D’Amato, frate francescano che è stato il padre spirituale della giovane mamma romana morta nel 2012 e per la quale nel 2018 è stata aperta la causa di beatificazione. La storia di Chiara – si legge in una nota pubblicata sul sito web dell’arcidiocesi di Vercelli – ha commosso il mondo per la profonda fede con cui ha vissuto la perdita dei primi due figli e per la scelta eroica di non curarsi da un tumore aggressivo per portare a termine la gravidanza del terzo figlio, Francesco. Solo dopo il parto si è sottoposta a trattamenti e operazioni, ma il tumore era ormai troppo avanzato.

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