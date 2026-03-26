San Francesco d’Assisi: Erba, da domani “Tre giorni” nel segno di preghiera, spiritualità, solidarietà e cultura

È in programma dal 27 al 29 marzo, a Erba, la “Tre giorni con san Francesco”, iniziativa promossa dalle parrocchie cittadine – Santa Maria Nascente, Santa Maria Maddalena, Santa Marta e San Maurizio, che fanno capo alla Comunità pastorale Sant’Eufemia e alle quali si affiancano Santi Pietro e Paolo (Arcellasco), San Cassiano (Buccinigo) e Santa Maria Assunta (Parravicino) – e dei Frati minori cappuccini con il patrocinio e la collaborazione del Comune di Erba. Un fine settimana caratterizzato da manifestazioni ormai collaudate e da iniziative inedite, il tutto nel segno del Poverello di Assisi.

Si comincia domani sera con la Via Matris, appuntamento che tradizionalmente precede la Settimana Santa e che negli anni si è ampliato fino a coinvolgere tutte le comunità del Decanato di Erba. La meditazione sui dolori della Madonna avrà luogo a partire dalle 20.30 lungo il percorso a piedi dal Camposanto di Crevenna all’Eremo San Salvatore, avrà un carattere “francescano” e sarà animata appunto dai Cappuccini milanesi.

Nella giornata di sabato 28 marzo sono due gli appuntamenti in programma. Per tutta la giornata, dalle 8 alle 19, piazza Vittorio Veneto ospiterà “Pane in piazza”, la storica manifestazione che il Centro Missioni estere dei Cappuccini di Milano organizza da anni nel capoluogo, in piazza Duomo, in partnership con la Famiglia Marinoni (rinomati panificatori meneghini), e che ora per la prima volta viene proposta “in trasferta” a Erba, grazie anche al sostegno dei fornai comaschi: panini, focacce e pizze saranno distribuiti a tutti, con la possibilità di offerte libere che saranno devolute alla realizzazione di un panificio e di una scuola di panificazione nella missione cappuccina di Bambui in Camerun. In serata, alle 21, la chiesa di Santa Maria Nascente ospiterà “San Francesco il poeta”, una narrazione musicale tra spiritualità e poesia.

Infine, il 29 marzo, Domenica delle Palme, la chiusura della “Tre giorni” con le processioni dalle singole parrocchie che convergeranno alle 11.30 nella piazza prepositurale di Erba per accogliere l’arrivo di “Gesù sull’asino”.

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