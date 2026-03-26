Famiglia: Forum associazioni Veneto, partono i Centri per la famiglia

Il Forum delle associazioni familiari del Veneto accoglie con favore l’approvazione della Delibera n. 201 del 24 marzo 2026 da parte della Giunta regionale, che avvia un’importante sperimentazione per il rafforzamento della rete dei Centri per la famiglia. La misura si inserisce nel Piano nazionale per la famiglia 2025-2027, firmato dalla ministra Eugenia Roccella, e punta in particolare al sostegno dei neogenitori e dei bambini nei primi mille giorni di vita. Fino ad oggi, il supporto alle famiglie nella regione era affidato soprattutto ai Consultori delle Ulss, con interventi prevalentemente di prevenzione e assistenza nelle situazioni di fragilità. Con il nuovo modello, invece, l’approccio diventa preventivo, inclusivo e centrato sul benessere complessivo dei nuclei familiari. I Centri per la famiglia saranno progressivamente attivati sul territorio, diventando luoghi aperti e accessibili, capaci di promuovere relazioni, dialogo e mutuo supporto. Centrale sarà la co-progettazione con il Terzo settore, per valorizzare competenze locali e rispondere in modo mirato alle esigenze delle comunità. L’iniziativa integra e rafforza i servizi esistenti, collaborando con le équipe multiprofessionali dei Consultori, e mira a trasformare il welfare familiare veneto da modello reattivo a modello generativo, accompagnando le famiglie lungo tutto il loro percorso di vita e rafforzando inclusione, coesione sociale e partecipazione comunitaria.

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