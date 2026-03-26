Politica: card. Parolin, “De Gasperi può insegnare ai politici il silenzio”

Che cosa può insegnare ai politici di oggi una figura come quella di Alcide De Gasperi? “Il silenzio”. Il card. Pietro Parolin, segretario di Stato vaticano, ha risposto così alle domande dei giornalisti, a margine di una giornata di studio sullo statista trentino promossa dalla Biblioteca apostolica vaticana, in corso presso il Salone Sistino. Tra i partecipanti all’evento di oggi: Agostino Giovagnoli, dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, vicepresidente dell’Istituto Sturzo (“De Gasperi tra le due guerre: la Vaticana come esilio?”); Paolo Vian, viceprefetto dell’Archivio apostolico vaticano (“La Vaticana ai tempi di De Gasperi”); Philippe Chenaux, della Pontificia università lateranense (“La ‘lunga vigilia’ di De Gasperi in Vaticana: dal deserto alla profezia”). È poi prevista, tra l’altro, un’esposizione di autografi e materiali degasperiani, a cura di Claudia Montuschi, del Dipartimento dei manoscritti della Biblioteca apostolica vaticana.

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