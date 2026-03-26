Chiesa: Catanzaro, sabato la prima monografia interattiva sui santuari di Basilicata e Calabria

Sarà presentata sabato 28 marzo, presso l’Aula “Sancti Petri” dell’Arcivescovado di Catanzaro, la prima monografia interattiva “I santuari delle diocesi di Basilicata e Calabria”, a cura di Giustina Aceto e edita, per la versione cartacea, dalla Libreria Editrice Vaticana. In seguito saranno pubblicati i volumi dedicati alle regioni ecclesiastiche di Puglia, Campania, Sicilia, Sardegna e Sud Italia. L’incontro vedrà la partecipazione di mons. Claudio Maniago, arcivescovo di Catanzaro-Squillace, insieme al vicario generale mons. Salvatore Cognetti, Francesca Ferraro, Maria Concetta Sgromo, don Vincenzo Bruno Schiavello, il capo delegazione FAI di Catanzaro Gloria Samà e il presidente del comitato regionale dell’Unione Nazionale Pro Loco d’Italia Calabria Filippo Capellupo. Concluderà i lavori l’autrice, Aceto, che illustrerà il percorso di ricerca e il valore ecclesiale dell’opera. Modererà l’incontro il diacono Mario Arcuri, direttore dell’ufficio diocesano per le Comunicazioni Sociali. Il testo offre la prima chiarificazione giuridico pastorale sui Santuari nelle diocesi di Basilicata e Calabria, sulla base del Codice di Diritto Canonico. Un progetto avviato nel marzo del 2022 “Censimento dei Santuari Italiani”, in accordo fra l’Istituto centrale per il catalogo e la documentazione e la Pontificia Facoltà Teologica Marianum di Roma che ha l’obiettivo di realizzare la schedatura e “mappatura” dei Santuari italiani riconosciuti sulla base del diritto canonico. Nel volume le diocesi sono state suddivise per province ed organizzate per metropolie e suffraganee, con il supporto di cartine ed elenchi dei luoghi sacri riconosciuti dall’ordinario diocesano. I Santuari censiti in Basilicata sono 31, in Calabria 162. Le singole schede dei Santuari sono caratterizzate da una descrizione, in alcuni casi sintetica ed essenziale; per approfondire la documentazione sono disponibili collegamenti ipertestuali/link (QR-CODE) che richiamano i siti diocesani, il Catalogo generale dei beni culturali, siti e pagine social dei Santuari.

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